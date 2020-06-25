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В Иркутской области коронавирусом за сутки заболели ещё 239 человек

сегодня 09:49

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

По данным оперативного штаба, число больных COVID-19 в Иркутской области составляет 8025 человек; за сутки выявлено 239 новых случаев.

В Иркутской области за сутки выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

На 2 июля в регионе зарегистрировано 8 025 случаев заражения коронавирусом.

За всё время выздоровели 3 603 человека, умерли от самого COVID-19 – 50 человек, от иных заболеваний – 60 пациентов с подтверждённым коронавирусом. 80 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, в Новосибирской области на утро 2 июля зарегистрировано 6085 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
коронавирус

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