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В Красноярске обстреляли машину с ребёнком

сегодня 16:38

Фото pixabay.com и ТВК

В Красноярске неизвестный выстрелил в автомобиль на светофоре; в салоне находился ребёнок.

В полиции Красноярска начали проверку по факту стрельбы по автомобилю. Пуля попала в правое стекло багажника. Недалеко оттуда, на заднем сидении, ехал ребёнок. Об этом сообщает ТВК. Пострадавшие просят очевидцев сообщить информацию о случившемся в полицию.

Всё произошло 1 июля около 15:40. Как сообщил водитель пострадавшей машины, сразу после выстрела его опередил белый Toyota Land Cruiser.

Как рассказал пострадавший, выстрел был сделан из пневматического оружия. Записи регистратора недостаточно для поиска стрелка – она не доказывает причастности водителя или пассажиров белой Toyota к инциденту. Поэтому семья просит очевидцев помочь.

Напомним, в начале мая в Томской области расстреляли егерей и сожгли турбазу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

стрельба
Красноярский край

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