В Москве скончались ещё 39 пациентов с коронавирусом

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и Михаила Докукина/Сиб.фм

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца; умерли 39 человек.

В столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 6 апреля, сообщили в оперативном штабе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹41,9% — от 18 до 45 лет

🔹30,3% — от 46 до 65 лет

🔹10,0% — от 66 до 79 лет

🔹7,5% — старше 80 лет

🔹10,3% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе также сообщили о новых летальных исходах.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в сообщении.

Напомним, в Новосибирской области на утро 2 июля от коронавируса умерли 99 человек.