Во все тяжкие: сразу в двух регионах Сибири пенсионеры продавали героин

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, wikipedia.org

В Кузбассе и в Новосибирской области пенсионеры организовали сбыт наркотиков; спецназ задержал их с поличным.

Сразу в двух регионах Сибири пенсионеров задержали за сбыт героина. Об этом сообщили пресс-службы ГУ МВД в Кузбассе и Новосибирской области.

В Кемеровской области 61-летняя жительница Мариинска организовала канал поставки в регион наркотиков и готовила к сбыту партию героина. Сотрудники спецназа при задержании нашли у пенсионерки 100 граммов героина. Она планировала отправить наркотики в Томск. В настоящее время женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

В Новосибирской области спецназ задержал 60-летнего жителя поселка Октябрьский Мошковского района. При обыске у него нашли героин массой 172,72 грамма.

«Оперативники установили, что подозреваемый на протяжении длительного периода времени осуществлял сбыт наркотического средства на территории Новосибирской области. Продажу героина задержанный осуществлял постоянным покупателям из рук в руки при личных встречах. В целях конспирации задержанный часто менял своё место жительства», – сообщила пресс-служба новосибирской полиции.

Ранее пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас ему так же, как и жительнице Кузбасса, грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, 9 июня в Новосибирске задержали продавцов «коктейлей» для наркоманов.