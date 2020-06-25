Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Вопросы о коронавирусе могут включить в тестовые задания ЕГЭ

сегодня 17:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Среди тестовых заданий ЕГЭ в будущем могут появиться вопросы, связанные с COVID-19; пандемия оставила заметный след в новейшей истории.

Вопросы о пандемии коронавирусной инфекции через некоторое время будут внесены в список тестовых заданий ЕГЭ по новейшей истории. Такое предположение высказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции ТАСС 2 июля.

«События пандемии оказали влияние на весь мир, он больше не будет прежним. Они запустили изменения в мировой экономике. Последствия будут изучаться историками», ‒ сказал Сергей Федорчук.

Принимавшая участие в пресс-конференции начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич добавила, что вопросы о COVID-19 появятся, скорее всего, в экзамене не только по истории, но и по биологии.

Напомним, первый государственный экзамен выпускники сдадут уже завтра, 3 июля.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

111956
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
110076
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93927
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
71254
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47988
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46267
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41882
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса