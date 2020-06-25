Вопросы о коронавирусе могут включить в тестовые задания ЕГЭ

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Среди тестовых заданий ЕГЭ в будущем могут появиться вопросы, связанные с COVID-19; пандемия оставила заметный след в новейшей истории.

Вопросы о пандемии коронавирусной инфекции через некоторое время будут внесены в список тестовых заданий ЕГЭ по новейшей истории. Такое предположение высказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции ТАСС 2 июля.

«События пандемии оказали влияние на весь мир, он больше не будет прежним. Они запустили изменения в мировой экономике. Последствия будут изучаться историками», ‒ сказал Сергей Федорчук.

Принимавшая участие в пресс-конференции начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич добавила, что вопросы о COVID-19 появятся, скорее всего, в экзамене не только по истории, но и по биологии.

Напомним, первый государственный экзамен выпускники сдадут уже завтра, 3 июля.