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Всемирный день дикобраза: показываем именинников Новосибирского зоопарка

вчера 23:28

Фото Kivuli Kivuli, Поляков, Черненко/Новосибирский зоопарк

Сегодня Всемирный день дикобраза; в Новосибирском зоопарке живут представители сразу трёх видов семейства дикобразовых.

Новосибирский зоопарк рассказал о своих питомцах в честь Всемирного дня дикобраза.

В городском зоопарке живут представители трёх видов дикобразовых: гребенчатые дикобразы, североамериканские дикобразы и цепкохвостые дикобразы. Внешне эти три вида отличаются между собой.

Гребенчатые дикобразы – наиболее известные представители семейства. Питается растительной пищей, активен в основном по ночам.

Североамериканские дикобразы (поркупины) живут в зоопарке уже год. У представителей этого вида взъерошенный вид и они отличаются активностью.

Цепкохвостые дикобразы живут в Новосибирском зоопарке меньше года. Представители этого вида много времени проводят на деревьях. Они используют свой хвост, чтобы держаться за стволы и ветки.

При этом, дикобразы действительно очень колючие. Ветеринарные врачи и зоотехники надевают специальные перчатки при взаимодействии с этими грызунами.

Напомним, 2 июля в России планируют привить от коронавируса животных, восприимчивых к инфекции.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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