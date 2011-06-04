Всемирный потоп: Новосибирск едва не ушёл под воду из-за 30-минутного дождя

Фото и видео Анастасии Смирновой, из пабликов «АСТ-54», «Инцидент Новосибирск»

Разыгравшаяся в Новосибирске непогода принесла массу неприятностей жителям города; ливень затопил тротуары, дороги, разрушил асфальт и не пощадил фруктовый киоск.

Аномальная жара, установившаяся в Новосибирске в последние дни, прервалась мощным ливнем. Сильный дождь, который продолжался полчаса, вызвал потопы, достойные голливудских блокбастеров.

Жительница Первомайского района Анастасия Смирнова прислала в редакцию фото и видео, на которых видно, как потоки воды залили фруктовый киоск на улице Одоевского.

Также на кадрах запечатлён жилмассив «Берёзовый». Вода хлынула на внутриквартальный проезд.

«На микрорайоне отсутствует ливневая канализация. На остановку пройти после дождя невозможно», – пишет сибирячка.

В соцсетях подписчики также делятся эпичными кадрами фото- и видеосъёмки с последствиями непогоды в разных районах города.

Под воду, например, ушла площадь Труда. Там автомобили буквально плывут по дороге и глохнут в дождевых реках.

Рядом, на улице Широкой, около остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» провалился асфальт. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Также на территории Ленинского района – на улице Троллейной, и вовсе затопило трамвайные пути.

«На Бердском шоссе воды столько, что проезжавший по нему трактор отмылся до блеска», – пишут подписчика другого городского сообщества – «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 8 июня на Новосибирск обрушилась страшная гроза.