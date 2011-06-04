Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Всемирный потоп: Новосибирск едва не ушёл под воду из-за 30-минутного дождя

сегодня 18:12

Фото и видео Анастасии Смирновой, из пабликов «АСТ-54», «Инцидент Новосибирск»

Разыгравшаяся в Новосибирске непогода принесла массу неприятностей жителям города; ливень затопил тротуары, дороги, разрушил асфальт и не пощадил фруктовый киоск.

Аномальная жара, установившаяся в Новосибирске в последние дни, прервалась мощным ливнем. Сильный дождь, который продолжался полчаса, вызвал потопы, достойные голливудских блокбастеров.

Жительница Первомайского района Анастасия Смирнова прислала в редакцию фото и видео, на которых видно, как потоки воды залили фруктовый киоск на улице Одоевского.

Также на кадрах запечатлён жилмассив «Берёзовый». Вода хлынула на внутриквартальный проезд.

«На микрорайоне отсутствует ливневая канализация. На остановку пройти после дождя невозможно», – пишет сибирячка.

В соцсетях подписчики также делятся эпичными кадрами фото- и видеосъёмки с последствиями непогоды в разных районах города.

Под воду, например, ушла площадь Труда. Там автомобили буквально плывут по дороге и глохнут в дождевых реках.

Рядом, на улице Широкой, около остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» провалился асфальт. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Также на территории Ленинского района – на улице Троллейной, и вовсе затопило трамвайные пути.

«На Бердском шоссе воды столько, что проезжавший по нему трактор отмылся до блеска», – пишут подписчика другого городского сообщества – «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 8 июня на Новосибирск обрушилась страшная гроза.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

ливень
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

111956
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
110076
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93927
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
71254
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47988
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46267
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41882
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса