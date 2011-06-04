Вы будете плакать: истории счастливых собак, которым не дали умереть на улице

Материалы из группы «Центр по проблемам домашних животных» в соцсети «ВКонтакте», из архива Сиб.фм, со страницы Ольги Кулик в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 2 июля, отмечается Международный день собак; в честь этой даты редакция Сиб.фм собрала истории собак, которые после тяжёлых испытаний смогли стать счастливыми.

Сотни собак во всём мире ежедневно рождаются бездомными. Многие лишаются хозяев уже будучи взрослыми, и таким четвероногим – сложнее всего. Привыкшие к заботе и любви человека, в новой, часто враждебной среде они оказываются в полной растерянности. В такой реальности собакам остаётся надеяться лишь на счастливую случайность – отзывчивых волонтёров, неравнодушных прохожих или судьбоносную встречу с прежним владельцем.

Сегодня, во Всемирный день собак, редакция Сиб.фм решила вспомнить самые трогательные истории о том, как братья наши меньшие из «ничейных» становились домашними и любимыми.

Из Хатико — в Барона

История пса Барона из Первомайского района Новосибирска не случайно попала в поле зрения журналистов. Собака, несмотря на лютый мороз, несколько недель сидела на улице рядом с домом, который раньше был и её. После смерти хозяев четвероногий охранник оказался не у дел. Но смириться с новыми обстоятельствами верный друг не мог – он всё ждал и ждал, когда знакомый голос снова позовёт во двор.

Барона почти сразу прозвали местным Хатико. Люди думали, что собака либо уйдёт искать новое пристанище, либо замерзнет насмерть от тоски и голода.

В этом момент в жизни пса появилась пенсионерка Вера Петровна Шарикова – узнав о погибающей собаке, женщина приехала из другого района города. Вот что она рассказала журналистам Сиб.фм о первой встрече с Бароном.

«Я когда за ним приехала, шёл сильный снегопад. Купила беляшей по дороге, чтоб подманить его поближе. Возвращаться нужно было на электричке. А тут без ошейника и намордника никак. Очень переживала, как он меня встретит, захочет ли со мной пойти», – поделилась новая хозяйка.

Пса возле дома сразу и не заметили, мокрый снег завалил его, собака никуда не пряталась. Шерсть полностью обледенела, между пальчиками на лапах были ледышки. Он с опаской посмотрел на гостей и не подходил.

«Собака была в ужасном состоянии, нужно было срочно ее забирать. У меня разрывалось сердце, – со слезами рассказывала Вера Петровна. – Я ему сказала: "Пойдём со мной, я тебя не обижу". И он понял, представляете! Подошёл и просто дал надеть на себя ошейник и поводок».

Вместе они добрались до железнодорожной станции и на электричке отправились к новому дому. За всю дорогу Барон не прилёг и не присел. Он стоял рядом с новой хозяйкой, положив лапу ей на колено.

Вера Шарикова призналась, что очень любит собак. Кроме Барона у неё есть Граф и Лорд, которые довольно дружелюбно встретили гостя. Самому же Барону потребовалось время, чтобы прийти в себя. За те дни, что он находился на улице, он сильно похудел и стал страдать от обезвоживания.

«Эта собака чётко моя, без сомнений. Он поверил мне и доверился. Невероятно умный, спокойный. Раз он не сомневался в своём выборе, я вообще счастлива», – радуется сибирячка.

Назвали Капой

Ещё одна хвостатая счастливица – собака Капа. Такое имя ей дали в ветеринарной клинике, где врачи буквально по фрагментам собирали повреждённую челюсть дворняги.

На страдающее животное обратила внимание местная жительница. Женщина хотела подкормить явно голодную собаку, но та не смогла есть – на месте челюсти была огромная рваная рана. Поймать Капу, чтобы показать врачам, дачница не могла – больная явно не доверяла людям. При этом без еды и питья собака долго бы не протянула.

Как рассказали новосибирские волонтёры, женщина бросила клич в социальных сетях, рассказав о тяжёлом состоянии собаки. Вскоре дворнягу поймали и отвезли в клинику.

«После сдачи анализов её направили на операцию, удалили все костные отломки, рваные мягкие ткани и сломанные зубы.

Из оставшейся кожи и слизистых сшили новую челюсть», – рассказали активисты группы «Помощь бездомным животным в Новосибирске».

Операция у Капы на челюсти закончилась благополучно. Теперь самое важное – победить инфекцию, и затем – стерилизация.

Рыжа, Рыженька, Рыжуля

Первое сообщение о том, что очаровательная Рыжуля ищет новых хозяев в группе Центра по проблемам домашних животных в соцсети «ВКонтакте» появилось ещё в апреле. Сотрудники центра не скупились на эпитеты: сразу чувствовалось, что собака – на редкость добрая и ласковая.

«С уверенностью можно сказать, что эта собака-стресс-снимака! Хотите приходить домой и полностью забывать о проблемах на работе, кредитах, болезнях и другом негативе? Тогда не раздумывайте и забирайте к себе Рыжулю! С ней вам гарантированы положительные эмоции!» – говорилось в публикации о Рыжуле.

Рыжулю описывали как очень позитивную, умеющую давать лапу и знающую ещё несколько команд. Конечно, такой четвероногий друг не мог бесконечно оставаться в приюте – хозяева, пожелавшие забрать девочку домой, вскоре нашлись. Но тут история приняла совершенно неожиданный поворот.

«Вы же помните нашу Рыжулю (42-п)? Мы так долго искали для нее хозяев и так сильно были рады, когда её усыновили... И вот через несколько дней к нам поступает звонок и в трубку телефона раздается плачущий женский голос, утверждающий, что Рыжуля вовсе не Рыжуля, а Альфа, и что эта собака принадлежит звонящей женщине», – рассказали о случившемся на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, за те полгода, что Рыжунька прожила в центре, они поняли, что собака – вовсе не уличная, а «бывшедомашняя».

«Мы всеми силами искали хозяев. И вот, как только нашлась ответственная семья, которая приняла её, обеспечила всем необходимым, окружила заботой и вниманием, начала совместные занятия с кинологом, неожиданно для всех мы получили этот звонок! Конечно мы рады были за собаку, но не знали как отнесутся новые хозяева к такой новости и захотят ли вернуть животное старой хозяйке», – объяснили работники центра.

К счастью, у этой истории — счастливый финал. Момент встречи Рыжули с любимой хозяйкой можно увидеть на этих кадрах. Только, пожалуйста, не плачьте.

Чудом выжила

История овчарки Шакиры – с пометкой «не для слабонервных». В середине июня в Томской области в глухом лесу в 300 километрах от города была найдена едва живая собака.

По словам местной жительницы Ольги Кулик, Шакира была в состоянии крайнего истощения.

«Такого ужаса я ещё не видела, просто скелет, обтянутый кожей и шерстью. Дезориентирована. На собаке был надет ошейник от клещей. Через полтора часа уговоров и приманивания кормом удалось посадить в машину. Судя по когтям, собака бродила по лесу не меньше месяца. Когти 2 см, не сточены. Сразу помчались в клинику. Вес собаки – чуть больше 10 кг. Глазные яблоки ввалились от истощения», – писала тогда женщина.

В клинике собаке сделали все анализы и пришли к выводу, что у животного сильнейшая анемия, в желудке находятся камни и палки.

Несмотря на это, Шакира уже почти вернулась к нормальной жизни. За несколько дней животное прибавило в весе. Она чувствует себя уже гораздо лучше, да и выглядит совсем не так, как две недели назад. Всё – благодаря заботе неравнодушной женщины.

Напомним, ранее сотрудники новосибирского приюта для животных рассказали трогательную историю о разбитом сердце пса Жени, которого бросила невеста Веста.