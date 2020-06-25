Выплата 10000 на детей от 0 до 16 лет: с 1 июля деньги начали поступать родителям

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С 1 июля россиянам начал перечислять дополнительные выплаты на детей до 16 лет; в первую очередь пособия получат те, кто подал заявление на первую выплату до 25 числа.

В июле началось автоматическое перечисление выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Средства предоставляются в дополнение к ранее назначенным пособиям на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 274,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты семьям на детей до 16 лет. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мера поддержки охватит не менее 27 миллионов детей.

Как ранее заявлял Минтруд, технический алгоритм перечислений, который применялся при первых выплатах, будет использован и сейчас. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, если данные уже были предоставлены в Пенсионный фонд ранее.

1-го июня выплату 10 тысяч получили родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечислили до 2 июня. Остальным, подавшим заявление с 25 мая по 1 июня — в течение последующих 10 дней. По аналогии начисления будут сделаны и в июле.

Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября, единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, необходима ли карта «Мир» для перечисления детских пособий.