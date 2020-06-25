Выплаты и льготы приёмным родителям: на что имеют право усыновители в 2020 году
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Приёмные семьи имеют право на целый ряд пособий и льгот; размер пособия при усыновлении ребёнка в 2020 году доходит до 28 тысяч рублей, максимальные выплаты положены усыновителям детей-инвалидов.
Приемная семья берет на воспитание детей-сирот по договору с органами опеки и попечительства. Сроки нахождения детей в семье, как все виды льгот, также определяются договором. Приемная семья может одновременно взять не более 8 детей, а органы опеки будут регулярно проверять условия проживания.
Выплаты приемной семье в 2020 году
Размеры единовременных и регулярных выплат приемной семье определяются нормативными актами субъектов РФ. В перечень гарантированных выплат входит:
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям является аналогом заработной платы, поэтому многие регионы приравнивают размеры таких выплат к тарифным разрядам, ставкам и МРОТ. Уточнять размеры всех выплат нужно в отделе опеки по месту жительства. При заключении договора с приемной семьи в нем будут указаны все виды и размеры выплат.
Размер пособий зависит от региона. Для приемных семей в Москве выплачивается по 16 500 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет, и 22 000 рублей — в возрасте от 12 до 18 лет. Если в семье трое и более детей, то выплаты составляют 19 800 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет и 25 300 рублей — от 12 до 18 лет. На каждого ребенка-инвалида вне зависимости от возраста выплата составляет 27 500 рублей.
Материальная помощь в Москве составляет 16 700 рублей за каждого приемного ребенка и 28 390 рублей — за ребенка-инвалида.
Льготы приемным семьям в 2020 году
Льготы приемным семьям предоставляются за счет региональных бюджетов. Однако нормативы предоставления основных льгот утверждены на федеральном уровне Постановлением № 1117. В перечень основных льгот входит:
Напомним, с 1 июля в России начали второй раз перечислять родителям выплату 10 тысяч на детей.
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