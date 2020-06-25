Выплаты и льготы приёмным родителям: на что имеют право усыновители в 2020 году

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Приёмные семьи имеют право на целый ряд пособий и льгот; размер пособия при усыновлении ребёнка в 2020 году доходит до 28 тысяч рублей, максимальные выплаты положены усыновителям детей-инвалидов.

Приемная семья берет на воспитание детей-сирот по договору с органами опеки и попечительства. Сроки нахождения детей в семье, как все виды льгот, также определяются договором. Приемная семья может одновременно взять не более 8 детей, а органы опеки будут регулярно проверять условия проживания.

Выплаты приемной семье в 2020 году

Размеры единовременных и регулярных выплат приемной семье определяются нормативными актами субъектов РФ. В перечень гарантированных выплат входит:

единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью;

ежемесячная выплата на содержание детей, переданных в приемную семью;

ежемесячная компенсация на возмещение расходов по коммунальным услугам, за пользование телефоном (только в отношении жилья, где проживает семья с детьми);

ежемесячная выплата детям-сиротам (ее вид зависит от статуса ребенка);

ежемесячное вознаграждение приемным родителям;

материальная помощь приемной семье (регулярность выплаты определяется регионами).

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям является аналогом заработной платы, поэтому многие регионы приравнивают размеры таких выплат к тарифным разрядам, ставкам и МРОТ. Уточнять размеры всех выплат нужно в отделе опеки по месту жительства. При заключении договора с приемной семьи в нем будут указаны все виды и размеры выплат.

Размер пособий зависит от региона. Для приемных семей в Москве выплачивается по 16 500 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет, и 22 000 рублей — в возрасте от 12 до 18 лет. Если в семье трое и более детей, то выплаты составляют 19 800 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет и 25 300 рублей — от 12 до 18 лет. На каждого ребенка-инвалида вне зависимости от возраста выплата составляет 27 500 рублей.

Материальная помощь в Москве составляет 16 700 рублей за каждого приемного ребенка и 28 390 рублей — за ребенка-инвалида.

Льготы приемным семьям в 2020 году

Льготы приемным семьям предоставляются за счет региональных бюджетов. Однако нормативы предоставления основных льгот утверждены на федеральном уровне Постановлением № 1117. В перечень основных льгот входит:

бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (для всех членов семьи);

детям-сиротам ежегодно положена путёвка для отдыха в преимущественном порядке;

преимущественное право для приобретения путевок для совместного отдыха детей и приемных родителей;

приемным родителям, взявшим на воспитание не менее трех детей и не имеющим необходимого жилого помещения, на период действия договора предоставляется жилье с учетом количества приемных и родных детей;

в первоочередном порядке предоставляется земельный участок для садоводства и огородничества, ведения личного подсобного хозяйства (с освобождением от уплаты аренды или земельного налога);

предоставление беспроцентных ссуд для приобретения или строительства жилья, возведения дачного дома на выделенном участке (размеры субсидий утверждают регионы);

право на первоочередное выделение долгосрочных кредитов для развития крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретения техники, оборудования, автотранспорта и на другие цели, связанные с сельхозпроизводством.

По федеральным нормативам приемные дети обеспечиваются бесплатной одеждой, игрушками, книгами. Договором может предусматриваться выплата компенсации взамен натуральной помощи. Точные виды льгот могут отличаться для разных регионов.

Напомним, с 1 июля в России начали второй раз перечислять родителям выплату 10 тысяч на детей.