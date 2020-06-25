Запрет на международные перелёты в России будет действовать до августа

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Росавиация продлила запрет на международные перелёты до августа; аэропорты получили соответствующие телеграммы от ведомства.

Запрет на международные перелёты будет действовать до 1 августа по решению Росавиации. Об этом 2 июля сообщает РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – указано в телеграмме, которую получили российские аэропорты.

Соответствующее решение приняли в Росавиации в связи с пандемией коронавируса.

Представитель ведомства отказался комментировать служебную переписку.

Напомним, с 3 июля авиакомпания «СиЛа» начинает пассажирские перевозки между Республикой Алтай и Алтайским краем.