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Запрет на международные перелёты в России будет действовать до августа

сегодня 19:11

Фото с сайта pixabay.com

Росавиация продлила запрет на международные перелёты до августа; аэропорты получили соответствующие телеграммы от ведомства.

Запрет на международные перелёты будет действовать до 1 августа по решению Росавиации. Об этом 2 июля сообщает РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – указано в телеграмме, которую получили российские аэропорты.

Соответствующее решение приняли в Росавиации в связи с пандемией коронавируса.

Представитель ведомства отказался комментировать служебную переписку.

Напомним, с 3 июля авиакомпания «СиЛа» начинает пассажирские перевозки между Республикой Алтай и Алтайским краем.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

туризм
Росавиация

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