Жара в Якутии попала в Instagram Греты Тунберг

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Известная экоактивистка Грета Тунберг обратила внимание на аномальную жару в Якутии; пост опубликован в её Instagram.

Экоактивистка Грета Тунберг написала в своём Instagram об аномальном уровне жары в Верхоянском районе Якутии.

Своим постом Тунберг призвала общественность обратить внимание на климатический кризис, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Экстремально сильная жара в Арктике продолжается. На прошлой неделе в заполярном городе Верхоянске температура воздуха достигла +38 градусов тепла. Выше полярного круга на широтах 73 градусов только что была зафиксирована температура +34 градуса. Это примерно на +20-25 градусов выше обычного», – констатировала Тунберг.

Активистка выразила беспокойство, что общество всё ещё недостаточно осознает серьёзность всей ситуации и призвала не игнорировать тему изменения климата.

Напомним, новосибирцам на 2 июля пообещали жару и мощный ливень.