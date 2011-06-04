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«А вы точно доктор?»: в Омске накрыли центр реабилитации наркоманов, где пациентов избивали за деньги

сегодня 09:05

Фото с сайта pixabay.com

Псевдореабилитационный центр для наркоманов работал в Омске; родственники пациентов платили деньги, а больных «лечили» избиениями.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в Омской области. Поводом для вмешательства следователей стала деятельность реабилитационного центра «Мир», где, как полагают правоохранители, людей незаконно удерживали в трёхэтажном коттедже. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По версии следствия, 35-летний руководитель автономной некоммерческой организации «Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир"», располагавшейся в арендуемом для этих целей трёхэтажном коттедже в посёлке Чернолучье, совместно с другими работниками центра на время «лечения» насильно удерживали в центре граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, ограничивали им свободу передвижения и общения с родственниками, а за невыполнение требований и установленного распорядка избивали.

За свои услуги подозреваемый и иные лица брали с родственников пациентов ежемесячную плату от 10 до 35 тысяч рублей. При этом фактически медицинской и реабилитационной помощи потерпевшим не оказывалось, так как организация и работники центра не имели лицензии на медицинскую деятельность.

Сейчас руководитель центра заключён под стражу. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от противоправных действий.

Расследование продолжается.

Напомним, в ноябре в Кемерово пенсионерка устроила распродажу героина своего умершего сына-наркомана.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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