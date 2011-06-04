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Арестованный бизнесмен Быков сдал тест на коронавирус: освобождения не будет

сегодня 15:39

Фото СК РФ и из открытых источников

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков сдал тест на коронавирус из-за заражения сокамерника; предприниматель провёл 4 дня в одном помещении с инфицированным COVID-19.

Бизнесмен Анатолий Быков, находящейся под стражей, сдал тест на коронавирус. Ранее COVID-19 диагностировали у его сокамерника, сообщил изданию ТВК адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

Согласно данным правозащитника, Быков сдал тест 29 июня, результаты оказались отрицательными. Бизнесмену пришлось около 4 дней провести в одной камере с заражённым коронавирусом человеком.

Ранее адвокат заявлял, что в случае положительного результата они будут ходатайствовать об освобождении Быкова. Прохоров говорил, что за содержание в условиях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье заключённых, СИЗО-1 можно привлечь к уголовной ответственности.

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. По версии следствия, он организовал убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были соучастниками возглавляемой им преступной группировки.

Быков поручил организацию преступления Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому участников своей банды. В июле 1994 года они расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко.

Напомним, 30 июня суд продлил арест Анатолия Быкова до октября.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Красноярский край
коронавирус
Анатолий Быков

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