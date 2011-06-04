Бердский аэродром отобрали у военных и отдали учёным

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и «Курьер.Среда.Бердск»

По решению правительства аэродром Бердск-Центральный забрали у министерства обороны; теперь им будет управлять СибНИИА.

В Бердске больше не будет военного аэродрома по решению правительства РФ, Бердск-Центральный передан из минобороны в минпромторг. У руля теперь здесь встанет СибНИИА имени Чаплыгина.

Теперь аэродром, принадлежащий минпромторгу, будет выполнять обучающую и экспериментальную функции.

Решение о передаче было принято ещё в 2016 году, но только сейчас началась передача объекта.

«Институт авиации им. Чаплыгина будут являться владельцем аэродрома. Сейчас идёт передача его от Министерства обороны Минпромторгу», – сообщил изданию «Курьер. Среда. Бердск» директор «Новосибирского учебно-авиационного центра ДОСААФ России» Владимир Горбунов.

Напомним, 27 июня 1978 года на аэродроме «Бердск-Центральный» совершил посадку ТУ-104.