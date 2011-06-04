Била по лицу и выбросила из коляски: воспитателя детского сада отстранили за издевательства

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В Самаре воспитателя детского сада обвинили в издевательствах над детьми; на период проверки она не будет находиться рядом с воспитанниками.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина выбрасывает из коляски маленького ребенка во время прогулки. Он некоторое время лежит на полу и не может встать. Как сообщает sova.info, другого малыша воспитательница дома малютки "Солнышко" бьет по лицу — ребенок вздрагивает от удара.



Сотрудники прокуратуры Самарской области сразу после появления видео сделали заявление о начале проверки в детдоме.



Ситуация уже вызвала волну возмущения в соцсетях.



- Такого просто не должно быть! Да, все детские дома уже больше месяца на карантине! Да, персонал тоже устает! Но это же дети! — написала, в частности, известная самарская телеведущая и благотворитель Ольга Шелест.

Напомним, в конце июня стало известно, что отец-изверг несколько дней издевался над своим сыном.