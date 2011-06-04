Билл Гейтс рассказал о своих мечтах во время пандемии коронавируса

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Миллиардер Билл Гейтс рассказал о своём отношении к COVID-19; он также признался, о чём мечтает во время пандемии.

Предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Fast Company рассказал, о чём мечтает во время коронавируса.

Он отметил, что на нынешнем этапе самым эффективным способом борьбы с болезнью является вакцианция и, как ожидается, работающая вакцина будет изобретена к 2021 году.

«Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех», — заявил бизнесмен.

Напомним, по данным на 2 июля количество заражённых коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек.