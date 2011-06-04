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Десантник погиб на тушении лесного пожара в Сибири

сегодня 09:18

Фото с сайта pixabay.com

В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб десантник-пожарный; мужчине было 42 года.

Десантник-пожарный Руслан Имсыров погиб во время тушения лесного пожара в Иркутской области. Мужчине было всего 42 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева в социальной сети Instagram.

На иркутской базе авиационной охраны лесов пожарный работал около 10 лет. Принимал участие в ликвидации пожаров высоких категорий сложности.

На утро 3 июля на землях лесного фонда Иркутской области действуют 62 пожара на площади 16,2 тысячи гектаров. Одно возгорание тушат на землях обороны и безопасности.

Один пожар действует на землях особо охраняемых природных территорий – в «Заповедном Прибайкалье».

Напомним, в июне в России зарегистрировали большое количество лесных пожаров.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
погиб пожарный

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