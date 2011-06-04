Дождались: новосибирским рестораторам согласовали дату открытия летних веранд

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Власти Новосибирска совместно с Роспотребнадзором одобрили начало работы заведений общепита на открытом воздухе; соответствующее постановление должно быть подписано губернатором в ближайшее время.

В пятницу, 3 июля, представители Федерации рестораторов и отельеров Сибири на встрече с представителями регионального правительства и Роспотребнадзора добились открытия летних веранд заведений общепита.

Со стороны властей на мероприятии присутствовал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, со стороны ведомства – начальник отдела надзора по гигиене питания Ольга Берсон. Участники встречи согласовали возобновление работы ресторанов, баров, кафе. Дата открытия назначена на понедельник, 6 июля.

В Федерации рестораторов и отельеров отметили, что большинство ресторанов и кафе Новосибирска запускают свои летние веранды с 7 июля. О своих намерениях уже заявили бар «Гевара», рестораны Puppen house, «Фенимор Купер», кафе «Креп де Кофе» и другие.

При этом обслуживание гостей будет идти со строгим соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора с учётом существующей эпидемиологической обстановки.

В Федерации разработаны жёсткие стандарты обслуживания в период пандемии – обработка столов и стульев после каждого гостя, персонал заведений будет работать в средствах индивидуальной защиты, посетителям и сотрудникам будут измерять температуру.

Кроме того, заведениям рекомендовано перейти на использование электронных меню, которые гости смогут загрузить с помощью QR-кода на свой мобильный телефон.

Постановление за подписью главы региона должно появиться в ближайшее время.

Сроки открытия заведений общепита для посетителей озвучивались и переносились неоднократно. Так, 10 июня в рамках пресс-конференции губернатор Новосибирской области заявлял о том, что летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут открыться уже в середине июня, однако позже сроки были перенесены на 22 июня.

23 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии горсовета сообщил о том, что в ближайшем будущем не планируется открытие заведений городского общепита.

По его словам, сделать это не представляется возможным из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

27 июня власти региона продлили запрет на работу заведений общепита до 1 августа. Соответствующее распоряжение губернатора Андрея Травникова было опубликовано на сайте правительства.

«С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов», – говорится в документе.

Напомним, 30 июня сотни новосибирских рестораторов обратились к губернатору Травникову в соцсетях с призывом открыть заведения общественного питания в городе.