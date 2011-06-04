Двое детей выпали с балкона 4 этажа: следователи начали проверку
Фото с сайта pixabay.com
Семилетняя девочка и её годовалый брат выпали с балкона 4-го этажа в Красноярске; дети находятся в больнице.
Двое детей выпали с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже в Красноярске. Мальчик и девочка живы, с различными травмами они доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.
По данным следователей, пострадавшие – 7-летняя девочка и годовалый мальчик. Их 25-летняя мама ушла в магазин за продуктами, оставив малышей без присмотра.
Они играли на балконе и в какой-то момент по неустановленной на данный момент причине упали вниз на газон.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, в конце мая в Новосибирске 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.
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