Двое детей выпали с балкона 4 этажа: следователи начали проверку

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Семилетняя девочка и её годовалый брат выпали с балкона 4-го этажа в Красноярске; дети находятся в больнице.

Двое детей выпали с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже в Красноярске. Мальчик и девочка живы, с различными травмами они доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.

По данным следователей, пострадавшие – 7-летняя девочка и годовалый мальчик. Их 25-летняя мама ушла в магазин за продуктами, оставив малышей без присмотра.

Они играли на балконе и в какой-то момент по неустановленной на данный момент причине упали вниз на газон.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце мая в Новосибирске 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.