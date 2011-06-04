Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

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Михаил Ефремов назвал себя невиновным в совершении ДТП в Москве; адвокат объяснил, почему актёр хотел оплатить лечение погибшего водителя.

Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

При этом адвокат отказался от комментариев, назвав их преждевременными, и объяснил, что ранее Ефремов соглашался оплатить лечение погибшего водителя, потому что машина актёра участвовала в ДТП.

Стоит отметить, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Погиб водитель фургона. Позже выяснилось, что актёр управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, 30 июня в ДТП с Ефремовым появился ещё один пострадавший.