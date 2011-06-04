Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

ЕГЭ стартовал в России с 3 июля: какие предметы самые популярные у выпускников

сегодня 13:09

Фото Pixabay.com

Сегодня выпускники российских школ сдают первый ЕГЭ; на 3 июля запланированы экзамены по информатике, географии и литературе – это одни из самых популярных предметов.

Заявления на сдачу ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс., географии — 17 тыс., информатике — 98 тысяч человек. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.

Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений пунктов приема экзаменов с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в масках и перчатках.

На входе в экзаменационные пункты медики будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ допускаться не будут.

Ещё одна особенность ЕГЭ в этом году — школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу экзамена для улучшения результата в 2020 году. Резервные дни предназначены для тех, кто не явился по уважительной причине.

Как сообщили в Рособрнадзоре, выпускники школ узнают результаты экзамена 15 августа.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал расписание ЕГЭ 2020.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

школа
ЕГЭ

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120100
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
95494
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
76588
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
54340
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41364
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
36921
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36309
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня