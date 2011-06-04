ЕГЭ стартовал в России с 3 июля: какие предметы самые популярные у выпускников

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Сегодня выпускники российских школ сдают первый ЕГЭ; на 3 июля запланированы экзамены по информатике, географии и литературе – это одни из самых популярных предметов.

Заявления на сдачу ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс., географии — 17 тыс., информатике — 98 тысяч человек. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.

Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений пунктов приема экзаменов с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в масках и перчатках.

На входе в экзаменационные пункты медики будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ допускаться не будут.

Ещё одна особенность ЕГЭ в этом году — школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу экзамена для улучшения результата в 2020 году. Резервные дни предназначены для тех, кто не явился по уважительной причине.

Как сообщили в Рособрнадзоре, выпускники школ узнают результаты экзамена 15 августа.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал расписание ЕГЭ 2020.