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Ещё четыре человека умерли в Новосибирске от коронавируса

сегодня 11:33

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области увеличилось до 105 человек; за последние сутки в регионе скончались четыре пациента.

Четыре пациента умерли в инфекционных стационарах Новосибирской области за последние сутки. Об этом 3 июля сообщили в оперативном штабе региона.

"Это мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек", — добавили в штабе.

Всего на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

По данным оперативного штаба на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 6 282 случая инфицирования СOVID-19.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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