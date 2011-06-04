Ещё почти 7000 человек заразились коронавирусом в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6 718 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли 176 больных.ев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли ... больных.

В России, по данным на утро 3 июля, выявлено более 660 тысяч заражений COVID-19. Только за последние сутки болезнь подтвердилась у 6 718 человек. Зафиксировано 176 летальных исходов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

По информации медиков, новых заболевших выявили в 84 регионах страны.

🔸 Москва — 659

🔸 Московская область — 298

🔸 Ханты-Мансийский АО — 271

🔸 Санкт-Петербург — 263

🔸 Иркутская область — 249

🔸 Нижегородская область — 229

🔸 Свердловская область — 227

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 191

🔸 Воронежская область — 151

🔸 Мурманская область — 147

🔸 Красноярский край — 135

🔸 Челябинская область — 129

🔸 Республика Калмыкия — 122

🔸 Архангельская область — 119

🔸 Республика Тыва — 110

🔸 Новосибирская область — 105

🔸 Ульяновская область — 103

🔸 Саратовская область — 101

🔸 Хабаровский край — 95

🔸 Ростовская область — 92

🔸 Волгоградская область — 89

🔸 Тюменская область — 85

🔸 Омская область — 83

🔸 Оренбургская область — 78

🔸 Самарская область — 77

🔸 Пензенская область — 75

🔸 Приморский край — 75

🔸 Ставропольский край — 73

🔸 Алтайский край — 73

🔸 Тульская область — 72

🔸 Ивановская область — 69

🔸 Республика Коми — 64

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 62

🔸 Кемеровская область — 62

🔸 Белгородская область — 60

🔸 Чувашская Республика — 59

🔸 Республика Адыгея — 58

🔸 Псковская область — 57

🔸 Республика Дагестан — 57

🔸 Краснодарский край — 57

🔸 Пермский край — 56

🔸 Ленинградская область — 54

🔸 Брянская область — 53

🔸 Калужская область — 53

🔸 Томская область — 53

🔸 Курская область — 50

🔸 Республика Саха (Якутия) — 50

🔸 Владимирская область — 49

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 48

🔸 Забайкальский край — 48

🔸 Республика Башкортостан — 47

🔸 Кировская область — 45

🔸 Новгородская область — 44

🔸 Смоленская область — 43

🔸 Тамбовская область — 43

🔸 Ярославская область — 43

🔸 Республика Бурятия — 43

🔸 Магаданская область — 42

🔸 Тверская область — 41

🔸 Камчатский край — 41

🔸 Республика Татарстан — 39

🔸 Рязанская область — 38

🔸 Республика Мордовия — 38

🔸 Республика Хакасия — 38

🔸 Липецкая область — 36

🔸 Республика Алтай — 32

🔸 Сахалинская область — 32

🔸 Орловская область — 31

🔸 Республика Карелия — 30

🔸 Курганская область — 30

🔸 Амурская область — 30

🔸 Астраханская область — 29

🔸 Республика Марий Эл — 25

🔸 Республика Ингушетия — 24

🔸 Ненецкий АО — 22

🔸 Республика Северная Осетия — 21

🔸 Костромская область — 20

🔸 Вологодская область — 20

🔸 Удмуртская Республика — 17

🔸 Калининградская область — 15

🔸 Чеченская Республика — 12

🔸 Республика Крым — 8

🔸 Еврейская АО — 3

🔸 Чукотский АО — 1

За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.