Ещё почти 7000 человек заразились коронавирусом в России
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6 718 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли 176 больных.ев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли ... больных.
В России, по данным на утро 3 июля, выявлено более 660 тысяч заражений COVID-19. Только за последние сутки болезнь подтвердилась у 6 718 человек. Зафиксировано 176 летальных исходов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
По информации медиков, новых заболевших выявили в 84 регионах страны.
🔸 Москва — 659
🔸 Московская область — 298
🔸 Ханты-Мансийский АО — 271
🔸 Санкт-Петербург — 263
🔸 Иркутская область — 249
🔸 Нижегородская область — 229
🔸 Свердловская область — 227
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 191
🔸 Воронежская область — 151
🔸 Мурманская область — 147
🔸 Красноярский край — 135
🔸 Челябинская область — 129
🔸 Республика Калмыкия — 122
🔸 Архангельская область — 119
🔸 Республика Тыва — 110
🔸 Новосибирская область — 105
🔸 Ульяновская область — 103
🔸 Саратовская область — 101
🔸 Хабаровский край — 95
🔸 Ростовская область — 92
🔸 Волгоградская область — 89
🔸 Тюменская область — 85
🔸 Омская область — 83
🔸 Оренбургская область — 78
🔸 Самарская область — 77
🔸 Пензенская область — 75
🔸 Приморский край — 75
🔸 Ставропольский край — 73
🔸 Алтайский край — 73
🔸 Тульская область — 72
🔸 Ивановская область — 69
🔸 Республика Коми — 64
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 62
🔸 Кемеровская область — 62
🔸 Белгородская область — 60
🔸 Чувашская Республика — 59
🔸 Республика Адыгея — 58
🔸 Псковская область — 57
🔸 Республика Дагестан — 57
🔸 Краснодарский край — 57
🔸 Пермский край — 56
🔸 Ленинградская область — 54
🔸 Брянская область — 53
🔸 Калужская область — 53
🔸 Томская область — 53
🔸 Курская область — 50
🔸 Республика Саха (Якутия) — 50
🔸 Владимирская область — 49
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 48
🔸 Забайкальский край — 48
🔸 Республика Башкортостан — 47
🔸 Кировская область — 45
🔸 Новгородская область — 44
🔸 Смоленская область — 43
🔸 Тамбовская область — 43
🔸 Ярославская область — 43
🔸 Республика Бурятия — 43
🔸 Магаданская область — 42
🔸 Тверская область — 41
🔸 Камчатский край — 41
🔸 Республика Татарстан — 39
🔸 Рязанская область — 38
🔸 Республика Мордовия — 38
🔸 Республика Хакасия — 38
🔸 Липецкая область — 36
🔸 Республика Алтай — 32
🔸 Сахалинская область — 32
🔸 Орловская область — 31
🔸 Республика Карелия — 30
🔸 Курганская область — 30
🔸 Амурская область — 30
🔸 Астраханская область — 29
🔸 Республика Марий Эл — 25
🔸 Республика Ингушетия — 24
🔸 Ненецкий АО — 22
🔸 Республика Северная Осетия — 21
🔸 Костромская область — 20
🔸 Вологодская область — 20
🔸 Удмуртская Республика — 17
🔸 Калининградская область — 15
🔸 Чеченская Республика — 12
🔸 Республика Крым — 8
🔸 Еврейская АО — 3
🔸 Чукотский АО — 1
За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.
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