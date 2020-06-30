Если падает зрение у ребёнка: как замедлить развитие близорукости

Фото предоставлено Офтальмологическим центром «Глазка»

Многие считают, что близорукость — это недуг, от которого страдает преимущественно старшее поколение; на самом деле пик развития миопии приходится на возраст от восьми лет — это второй класс школы.

Как правило, на начальном этапе дети не замечают изменений в зрении и не жалуются, но близорукость коварна тем, что прогрессирует в течение всего периода роста ребенка. Поэтому очень важно вовремя заметить отклонения в зрении и принять меры.

Офтальмологический центр «Глазка» первым начал заниматься стабилизацией близорукости в Сибири. Специалисты выделяют несколько причин ухудшения зрения у детей.

«Близорукость сегодня — это проблема мирового масштаба, и ее распространение связано, в первую очередь, с теми технологиями, которые вошли в нашу жизнь. Дети стали очень много времени проводить за компьютерами и «планшетами. Само по себе образование стало более интенсивным и перешло в основной массе на «цифру». Даже педагоги признают: дети сильно перегружены», рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, центра «Глазка» Ирина Смирнова.

На развитие болезни влияют также плохая экология, наследственность и «домашний образ жизни» школьников – многие дети предпочитают отдыхать с гаджетом на диване, а не играть во дворе.

Сегодня близорук примерно каждый третий выпускник средних школ, и каждый второй — в гимназиях и лицеях, а пик близорукости сейчас приходится на восемь лет. Это второй класс школы.

Специалисты установили: чем раньше близорукость появляется, тем стремительнее ее развитие. Важно помнить, что миопия начинает развиваться за год до явного проявления. Дети не замечают изменений в зрении и не жалуются: плохое зрение не болит.

На что обратить внимание родителям, чтобы вовремя заняться зрением своего ребенка?

«Во-первых, стоит понаблюдать, низко ли наклоняется ребенок при чтении и письме. Если да — это первые признаки развития близорукости. Кроме того, дети начинают щуриться. Вообще, прищур — это самое характерное проявление близорукости. С греческого «миопия» переводится как «прищуренный взгляд», — пояснила Ирина Смирнова.

Впрочем, не стоит паниковать раньше времени: затормозить процесс развития близорукости можно. Делается это с помощью современных оптических средств — очков и ночных линз специальных дизайнов. Их можно носить детям уже с семи лет.

«Ночные линзы деликатно воздействуют на роговицу в течение вашего сна. Они «моделируют» поверхность глаза так, чтобы вернуть фокус лучей обратно на сетчатку. Изменения сохраняются примерно в течение 72 часов. Это значит, что утром вы можете снять линзы и отправиться на работу или учебу без очков или мягких контактных линз», — рассказали в клинике «Глазка».

Один комплект ночных линз назначают на период в один год, при этом ребенок должен соблюдать режим дня и спать не менее 7-8 часов, ограничить время за компьютером до 30-45 минут в день и больше гулять на свежем воздухе.

«Мы разработали комплексный нехирургический подход к стабилизации близорукости. В чем он заключается? Во-первых, мы составляем профиль рисков и определяем прогноз миопии, работая с детьми и родителями. Во-вторых, предлагаем оптические методы контроля миопии (перифокальные очки и ночные линзы). В-третьих, проводим функциональное лечение на аппаратах. Ну, а если говорить в общем: «Глазка» — это большой офтальмологический центр, где помогают увидеть этот мир четким и ярким не только детям, но и всем пациентам в возрасте от 0 до 100 лет», — говорит Ирина Смирнова.

Офтальмологические центры «Глазка»

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