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Это только начало: восемь тонн ягод собрали в Ленобласти

сегодня 03:21

Фото Pixabay

В садоводческом хозяйстве Лужского района уже созрела клубника и садовая земляника; всего планируют собрать до 12 тонн.

Первые тонны ягод уже собраны в Ленинградской области. Восьмитонный урожай вырастили в фермерском хозяйстве Виталия Лукашова в Лужском районе. Об этом сообщает Online47.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выращиванием садовой земляники в Ленобласти занимаются лишь 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Фермерское хозяйство Виталия Лукашова – среди них.

Площадь насаждений клубники и земляники в хозяйстве фермера Виталия Лукашова в Лужском районе – 9,1 гектаров. Собрано уже восемь тонн ягод, всего планируют – 12 тонн.

Фермерское хозяйство в Лужском районе реализует инвестпроект, стоимостью 197 миллионов рубле, – закладка плодового сада общей площадью 360 гектаров. Он предполагает строительство производственных площадей по переработке и хранению фруктов. Мощность производства – 400 тонн плодов и ягод.

Отметим, что в 2020 году площадь ягодников в 47-ом регионе увеличится почти на 10 гектаров. На посадку и уход за многолетними фруктовыми и ягодными насаждениями ленинградским фермерам запланирована выплата субсидии в 14,6 миллионов рублей.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал, где в Новосибирской области можно собирать ягоды.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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