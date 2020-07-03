Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Где установить стелу «Город трудовой доблести» в Новосибирске: читатели Сиб.фм могут высказать своё мнение

сегодня 16:42

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска пока не определились с местом расположения стелы в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести»; власти готовы прислушаться к предложениям горожан.

Стела в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» появится в окружном центре. Выбрать место для установки знакового сооружения могут помочь жители столицы: 3 июля мэр Анатолий Локоть заверил, что власти готовы прислушаться к идеям сибиряков.

«Да, такая стела в Новосибирске обязательно появится, но вопрос с местом её размещения – пока открытый», – сказал во время традиционного «Часа прессы» Анатолий Локоть.

Он уточнил, что поделиться своими вариантами размещения стелы могут сами новосибирцы – власти охотно прислушаются к их пожеланиям. В то же время мэр подчеркнул, что в администрации не хотят делать этот процесс формализованным.

«Мы готовы принимать информацию по любым каналам связи – как от инициативных групп, так и от отдельных жителей», – уточнил Анатолий Локоть.

Сиб.фм предлагает читателям высказывать свои идеи – где лучше установить памятный знак. Предложения можно оставить в комментариях под этой новостью. Через несколько дней подведём итоги и обязательно направим результаты в мэрию.


Первое предложение уже поступило. Например, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов считает, что лучшее место – между Домом Ленина и часовней на Красном проспекте.

«Я как читатель Сиб.фм могу высказать такую идею: стела хорошо смотрелась на том участке, где сейчас расположена скульптура соболей», – сказал пресс-секретарь мэра.


Как уже писал Сиб.фм, 2 июля указом президента России Владимира Путина Новосибирску – в числе 20 городов страны – было присвоено почётное звание «Город трудовой славы». Свои голоса «за» эту инициативу отдали порядка полумиллиона жителей сибирской столицы.

Напомним, вечером 2 июня в Новосибирске отпраздновали присвоение почётного звания – небо над НОВАТом разукрасили яркие фейерверки.

Автор:
Мария Машанова
журналист

3

Теги

Новосибирск

Комментарии

03.07.20 в 17:05

Шишкин Александр

установить в сквере за Оперным театром

03.07.20 в 17:08

Виктор Анатольевич

Оставьте вы этих соболей на месте. А стелу "Город трудовой доблести" лучше всего поставить на площади Гарина-Михайловского или на Михайловской набережной

03.07.20 в 17:09

Наталья

Нужно установить в Ленинском районе. На Монументе Славы например

03.07.20 в 17:14

Жанна Конобеева

Можно на Михайловской набережной, там много места))

03.07.20 в 17:15

Ксения

Лучше у входа в мэрию! Или туда, откуда начинается Новосибирск.

03.07.20 в 17:16

Эльдар

думаю, она бы неплохо смотрелась где-нибудь в первомайском районе. очень надо придать живости этому месту

03.07.20 в 17:48

Никитин Сергей Валентинович

На Станционной надо установить. Там были все заводы и трудовая доблесть. Можно поставить на площади Энергетиков или на въезде в город со стороны Толмачёво.

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120836
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
103784
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77258
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55284
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41822
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37325
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36350
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня