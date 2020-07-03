Где установить стелу «Город трудовой доблести» в Новосибирске: читатели Сиб.фм могут высказать своё мнение

В мэрии Новосибирска пока не определились с местом расположения стелы в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести»; власти готовы прислушаться к предложениям горожан.

Стела в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» появится в окружном центре. Выбрать место для установки знакового сооружения могут помочь жители столицы : 3 июля мэр Анатолий Локоть заверил, что власти готовы прислушаться к идеям сибиряков.

«Да, такая стела в Новосибирске обязательно появится, но вопрос с местом её размещения – пока открытый», – сказал во время традиционного «Часа прессы» Анатолий Локоть.

Он уточнил, что поделиться своими вариантами размещения стелы могут сами новосибирцы – власти охотно прислушаются к их пожеланиям. В то же время мэр подчеркнул, что в администрации не хотят делать этот процесс формализованным.

«Мы готовы принимать информацию по любым каналам связи – как от инициативных групп, так и от отдельных жителей», – уточнил Анатолий Локоть.

Сиб.фм предлагает читателям высказывать свои идеи – где лучше установить памятный знак. Предложения можно оставить в комментариях под этой новостью. Через несколько дней подведём итоги и обязательно направим результаты в мэрию.



Первое предложение уже поступило. Например, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов считает, что лучшее место – между Домом Ленина и часовней на Красном проспекте.

«Я как читатель Сиб.фм могу высказать такую идею: стела хорошо смотрелась на том участке, где сейчас расположена скульптура соболей», – сказал пресс-секретарь мэра.



Как уже писал Сиб.фм, 2 июля указом президента России Владимира Путина Новосибирску – в числе 20 городов страны – было присвоено почётное звание «Город трудовой славы». Свои голоса «за» эту инициативу отдали порядка полумиллиона жителей сибирской столицы.

Напомним, вечером 2 июня в Новосибирске отпраздновали присвоение почётного звания – небо над НОВАТом разукрасили яркие фейерверки.