Где установить стелу «Город трудовой доблести» в Новосибирске: читатели Сиб.фм могут высказать своё мнение
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В мэрии Новосибирска пока не определились с местом расположения стелы в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести»; власти готовы прислушаться к предложениям горожан.
«Да, такая стела в Новосибирске обязательно появится, но вопрос с местом её размещения – пока открытый», – сказал во время традиционного «Часа прессы» Анатолий Локоть.
Он уточнил, что поделиться своими вариантами размещения стелы могут сами новосибирцы – власти охотно прислушаются к их пожеланиям. В то же время мэр подчеркнул, что в администрации не хотят делать этот процесс формализованным.
«Мы готовы принимать информацию по любым каналам связи – как от инициативных групп, так и от отдельных жителей», – уточнил Анатолий Локоть.
Сиб.фм предлагает читателям высказывать свои идеи – где лучше установить памятный знак. Предложения можно оставить в комментариях под этой новостью. Через несколько дней подведём итоги и обязательно направим результаты в мэрию.
Первое предложение уже поступило. Например, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов считает, что лучшее место – между Домом Ленина и часовней на Красном проспекте.
«Я как читатель Сиб.фм могу высказать такую идею: стела хорошо смотрелась на том участке, где сейчас расположена скульптура соболей», – сказал пресс-секретарь мэра.
Как уже писал Сиб.фм, 2 июля указом президента России Владимира Путина Новосибирску – в числе 20 городов страны – было присвоено почётное звание «Город трудовой славы». Свои голоса «за» эту инициативу отдали порядка полумиллиона жителей сибирской столицы.
Напомним, вечером 2 июня в Новосибирске отпраздновали присвоение почётного звания – небо над НОВАТом разукрасили яркие фейерверки.
Комментарии
Шишкин Александр
установить в сквере за Оперным театром
Виктор Анатольевич
Оставьте вы этих соболей на месте. А стелу "Город трудовой доблести" лучше всего поставить на площади Гарина-Михайловского или на Михайловской набережной
Наталья
Нужно установить в Ленинском районе. На Монументе Славы например
Жанна Конобеева
Можно на Михайловской набережной, там много места))
Ксения
Лучше у входа в мэрию! Или туда, откуда начинается Новосибирск.
Эльдар
думаю, она бы неплохо смотрелась где-нибудь в первомайском районе. очень надо придать живости этому месту
Никитин Сергей Валентинович
На Станционной надо установить. Там были все заводы и трудовая доблесть. Можно поставить на площади Энергетиков или на въезде в город со стороны Толмачёво.
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