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Глава Минздрава рассказал, когда страна вернётся к «докоронавирусной» жизни

сегодня 14:59

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр здравоохранения России озвучил сроки полного выхода страны из ситуации коронавирусных ограничений; по оценке Михаила Мурашко, это произойдёт не раньше февраля 2021 года.

Россиян смогут вернуться к полноценной жизни без карантинных ограничений не раньше февраля следующего года. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил изданию «Интерфакс».

По словам главы ведомства, нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелёты, полноценную работу и полноценный отдых. Для этого необходимо, чтобы была разорвана цепочка передачи вируса.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля», – цитирует «Интерфакс» слова министра.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как долго длится действие вакцины от коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Михаил Мурашко
коронавирус

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