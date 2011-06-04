Глава Минздрава рассказал, когда страна вернётся к «докоронавирусной» жизни

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр здравоохранения России озвучил сроки полного выхода страны из ситуации коронавирусных ограничений; по оценке Михаила Мурашко, это произойдёт не раньше февраля 2021 года.

Россиян смогут вернуться к полноценной жизни без карантинных ограничений не раньше февраля следующего года. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил изданию «Интерфакс».

По словам главы ведомства, нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелёты, полноценную работу и полноценный отдых. Для этого необходимо, чтобы была разорвана цепочка передачи вируса.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля», – цитирует «Интерфакс» слова министра.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как долго длится действие вакцины от коронавируса.