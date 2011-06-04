Города трудовой доблести: что означает звание, и какие льготы даёт жителям

Один из городов трудовой доблести - Новосибирск / Фото Густаво Зырянова Сиб.фм

В марте 2020 года по предложению Президента РФ был принят закон о городах трудовой доблести. 2 июля Президент озвучил первые 20 городов России, которые получат звание в 2020 году.

Это почетное звание присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве продукции в период Великой Отечественной войны.

Что такое «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» является специальным аналогом «Города-героя» и «Города воинской славы». Присвоение звания Город трудовой доблести осуществляется по итогам рассмотрения заявок Российского общественного объединения «Победа». Итоговое решение принимает Президент РФ.

Основанием для присвоения почетного звания являются государственные награды, которыми награждались предприятия города и его отдельные сотрудники, вручение им переходящих красных знамен Госкомитета самообороны СССР, другие факты героизма в труде.

Список «Городов трудовой доблести»

Для выбора городов ежегодно проводится конкурс заявок. В 2020 году было подано 28 заявок. Из этого списка Президент России выбрал Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи. Другие города смогут принять участие в конкурсе в следующем году.

Что это даёт жителям

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу. После этого устанавливается памятная стела с изображением герба города, текстом Указа Президента РФ о присвоении звания. Также в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Дополнительных льгот для жителей города указанное звание не даёт.