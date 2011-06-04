Харламов раскрыл все тайны развода с Асмус

Фото @garikkharlamov

Актёр и юморист Гарик Харламов ответил на слухи о своём разводе с актрисой Кристиной Асмус; шоумен перечислил сразу все свои недостатки.

Харламов на своей официальной странице выложил фотографию с текстом, в котором объясняется якобы причина их с Асмус развода.

В тексте неизвестный автор ссылается на продюсера Олесю Сазыкину, которая якобы работыла с Харламовы с 2003 года и знает о “слабостях” актёра.

Харламов в комментарии к фотографии написал, что он никогда не работал ни с какой Олесей Сазыкиной и не знает, кто это такая. Также актёр перечислил все причины, по которым произошёл развод с Асмус.

“Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околёсицу ) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю ))) и дабы опередить моих следующих «продюсеров» , «знакомых» и «друзей» признаюсь сам : я очень тяжелый человек со скверным характером , всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией,аутофобией,клаустрофобией, верминофобией,галитофобией, дентофобией, зоофобией,лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Но, это не причина развода. Истинная причина развода : ШОПОГОЛИЗМ !!!”, — пишет он (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Пост Харламова прокомментировали другие звёзды.

"Ну не знаю, Харла. Как тебя можно в таком упрекнуть. Никогда не опаздывал, сколько работали!" – пишет актёр Семён Слепаков.

"Гарик! Из любого положения есть выход! Выходи за меня!" – комментарий актёра Гоши Куценко.

"Гарик,не реагируй,пошли ты их всех. Ты наработал такой образ,что репутация не пострадает..." – пишет композитор Игорь Крутой.

Напомним, 22 июня Харламов и Асмум приняли решение развестись.