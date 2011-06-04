"Хочется пожелать только удачи": в Новосибирской области начался приём ЕГЭ

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирской области начали принимать ЕГЭ; в этом году экзамены в регионе сдают более 13 тысяч человек.

Сегодня, 3 июля, в Новосибирской области стартовал приём единых государственных экзаменов. Корреспонденты Сиб.фм наблюдали подготовку к сдаче в одном из пунктов, расположенном в гимназии №6 "Горностай".

При входе у всех учеников проверили температуру бесконтактным термометром, попросили надеть маски в коридоре, обработали руки антисептиком. Члены комиссии внимательно следили за соблюдением социальной дистанции. Специально для этого на полу сделали соответствующую разметку. Чтобы обезопасить школьников, в классах учеников рассадили по 9 человек вместо привычных 15-16.

Как сообщила директор гимназии "Горностай" Ирина Путинцева, на сдачу ЕГЭ по информатике в их пункт зарегистрировались 153 человека. Также школа традиционно принимает экзамены по русскому языку и математике.

Готовность пункта к приёму учеников проверил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он прошелся по нескольким этажам, посмотрел, как рассажены ученики, и как работает система видеонаблюдения.

“Несмотря на все сложности и сюрпризы этого високосного года, итоговый государственный экзамен стартовал. Сегодня первый день сдачи ЕГЭ. У нас накоплен хороший опыт жизни и работы в условиях пандемии коронавируса. Позавчера закончилось голосование по поправкам, многие школы являлись площадками для участковых комиссий. После такого опыта бояться проведения ЕГЭ не стоит. Меры безопасности соблюдены абсолютно все. Защищены и педагоги, и ученики. Об этом беспокоиться не стоит. Хочется пожелать только удачи ученикам и родителям”, — заявил Андрей Травников.

По информации министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в этом году ЕГЭ сдают 13 800 человек. Это нынешние 11-классники и выпускники прошлых лет, решившие поступать в университеты. По сравнению с 2019 годом это на 2900 человек меньше.

По словам Ирины Путинцевой, ученики гимназии №6 каждый год показывают хорошие результаты. Среди выпускников было довольно много школьников, получавших по 100 баллов за экзамен.

“Стобалльников много. В прошлом году был достаточно эффективный результат — девять стобалльников. В этом году у нас девять призёров всероссийской олимпиады. Но в этот раз мы ожидаем не 100 баллов, а стабильного, психологического состояния, потому что мы многое пережили за эти три месяца. Учителя все время ждали, когда смогут встретиться с детьми”, — отметила директор гимназии.

По словам Ирины Путинцевой, учреждение уже давно работает в качестве пункта приёма ЕГЭ. У них везде есть видеонаблюдение, дополнительные вложения потребовались только для приобретения средств защиты.

Министр образования региона отметил, что выбор именно этой площадки как одного из мест для проведения экзамена не случаен. “Горностай” — одно из лучших учреждений Новосибирской области. Школа активно развивает не только основные дисциплины, но и внеучебную деятельность. В этом году из “Горностая” выпустились 125 учеников 11 класса, среди которых 14 медалистов, и 163 человека из 9 класса.

Гимназия № 6 «Горностай» входит в ТОП-500 и ТОП-300 лучших школ России по результатам поступления в вузы. В 2019 году учреждение стало базовой школой Российской Академии наук, благодаря чему в гимназии начали преподавать учёные СО РАН. В 2019 году "Горностай" выиграл президентский грант на развитие дополнительного математического образования школьников.

С 7 класса ученики поступают в специализированные классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. В 9-10 классах к ним добавляются гуманитарные, социально-экономические, лингвистические, медиаобразовательные и политехнические профили классов. Школьники “Горностая” постоянно становятся призерами международных олимпиад в Великобритании, Румынии, России.

Напомним, 25 июня первые пробные ЕГЭ прошли в Новосибирске.