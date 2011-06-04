Картельный сговор в клинике Мешалкина: обвиняемые выступили с последним словом

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Процесс по делу о картельном сговоре в клинике им. Мешалкина подходит к завершению; обвиняемые сегодня выступили с последним словом и продолжают отрицать свою вину.

Обвиняемые по делу о картельном сговоре в клинике им. Мешалкина полностью отрицают свою вину. Об этом они заявили в ходе заседания, которое прошло 3 июля в Октябрьском районном суде, сообщается на сайте. Сегодня фигуранты дела выступили с последним словом.

«Они заявили, что так и не поняли, каким образом и в чем была ограничена конкуренция, по их мнению это не нашло подтверждения в судебном процессе, и что они не имели умысла на получение незаконного дохода. Вину Кузнецов и Мартынюк не признали в полном объеме и просили суд вынести оправдательный приговор», — сказано на сайте суда.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Ранее стало известно, что в отношении Александра Мартынюка и Якова Кузнецова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции, которое принесло доход в особо крупном размере). По версии следствия, директора организаций ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» заключили устное соглашение о сотрудничестве в сфере закупок.

«Сутью соглашения явилось создание видимости торгов и конкуренции с поддержанием минимального снижения цены либо снижения цены не более чем на 0,5 % начальной максимальной цены контракта», – сообщали тогда в пресс-службе ГУВД Новосибирской области.

По данным следствия, сумма контрактов, которые клиника заключила с ООО «Терра» и ООО «Компания Фито», составила около 500 миллионов рублей. В ноябре фигуранты антимонопольного дела обратились в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассацией, которая 23 января 2020 года была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в конце мая стало известно, что подозреваемый в мошенничестве экс-замдиректора клиники Мешалкина стал советником председателя СО РАН.