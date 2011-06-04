«Катюша» и «Синий платочек» зазвучат в Центральном парке Новосибирска в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Песни военных лет зазвучат в Центральном парке Новосибирска сегодня, 3 июля; накануне сибирской столице было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Фонтан в Центральном парке Новосибирска сегодня, 3 июля, заработает с музыкальным сопровождением. Отдыхающие и прохожие услышат любимые всеми «Катюшу», «День Победы», «Смуглянку» и другие. Мероприятие организовано в честь присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 25 июня по 1 июля в регионе проходил сбор подписей за право присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Новосибирск вошёл в двадцатку городов, которым присвоили аналогичное звание.

Вечером 2 июля в небе над Новосибирском прогремел праздничный фейерверк.

Напомним, ранее сообщалось, что инициативу о присвоении столице СФО почётного звания поддержали около полумиллиона человек.