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«Катюша» и «Синий платочек» зазвучат в Центральном парке Новосибирска в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

сегодня 11:02

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Песни военных лет зазвучат в Центральном парке Новосибирска сегодня, 3 июля; накануне сибирской столице было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Фонтан в Центральном парке Новосибирска сегодня, 3 июля, заработает с музыкальным сопровождением. Отдыхающие и прохожие услышат любимые всеми «Катюшу», «День Победы», «Смуглянку» и другие. Мероприятие организовано в честь присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 25 июня по 1 июля в регионе проходил сбор подписей за право присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Новосибирск вошёл в двадцатку городов, которым присвоили аналогичное звание.

Вечером 2 июля в небе над Новосибирском прогремел праздничный фейерверк.

Напомним, ранее сообщалось, что инициативу о присвоении столице СФО почётного звания поддержали около полумиллиона человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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