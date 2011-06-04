Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 3 июля

Фото оперативного штаба

Почти 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались больше 100 человек.

По состоянию на 3 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6177 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 92 новых случая.

Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчина в возрасте 69 лет и женщина 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек.

Из стационаров выписаны ещё 96 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3714 человек.