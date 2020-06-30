Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 4 июля - испытания индийской вакцины, режим чрезвычайной ситуации в Белграде, первое публичное появление Меркель в маске

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Испанское правительство приняло пакет мер по поддержке экономики, в столице Сербии ввели режим ЧС, Меркель впервые появилась на публике в маске; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 4 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 877 391 человек, из которых 511 843 — умерли, 5 364 163 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трём странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 877 391 439 089 521 489 5 763 623 США 2 739 879 52 291 128 740 781 970 БРАЗИЛИЯ 1 496 858 48 105 61 884 957 692 РОССИЯ 667 883 6 718 9 859 437 893

Поддержка испанской экономики

Правительство Испании приняло пакет мер на общую сумму в 50 миллиардов евро, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса компаний. Планируется, что будущие меры позволят стимулировать инвестиции, повысить платежеспособность компаний и повлиять на сохранение тысячи рабочих мест. 40 миллиардов направят на продвижение новых бизнес-инвестиционных проектов, еще десять — на поддержку платежеспособности стратегически важных предприятий.

Ранее власти Испании предполагали, что в 2020 году ВВП составит 9,2%, а уровень безработицы достигнет 19%. По прогнозам Банка Испании, восстановить свой прежний уровень экономики страна сможет к концу 2022 года.

Режим чрезвычайной ситуации в Белграде

В столице Сербии из-за вспышки коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее мэр Белграда Зоран Радойичич рассказал, что в рамках ограничительных мер запретят собрания до 100 человек в помещении и до 500 человек на открытом воздухе. Ночные клубы и кафе без летних площадок не будут работать с 23 до 6 часов.

Горожанам необходимо носить маски, за отказ их будут штрафовать. По данным Радойичича, 82,5 процента всех заражённых в Сербии приходятся на Белград.

Испытания индийской вакцины

В Индии учёные приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Уже в середине августа власти хотят начать её выпуск. Препарат будут тестировать на базе 12 индийских научно-медицинских учреждений. Испытание и производство вакцины находятся под контролем государства.

На прошлой неделе в Нью-Дели открыли первый в стране банк донорской плазмы для лечения инфицированных COVID-2019. Всего в Индии заражены более 625 тысяч человек. Число погибших составляешь 18 213 пациентов, поправившихся — 379 892.

Первое публичное появление Меркель в маске

Впервые с начала пандемии Ангела Меркель надела маску на публике. Это случилось перед заседанием Бундесрата 3 июля. Издание Focus Online опубликовало фото, на котором Меркель стоит в черной маске с логотипом председательства ФРГ в ЕС.

В начале недели одна из журналисток спросила Меркель, почему она не носит маску на публике. Канцлер ответила, что соблюдает социальную дистанцию, поэтому ей не нужно защищать нос и рот. Но, по её словам, она надевает маску во время походов в магазины, а также придерживается других эпидемиологических мер.

Напомним, 3 июля в Омской области продлили режим самоизоляции.