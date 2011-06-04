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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 3 июля

сегодня 01:59

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Больше 100 новосибирцев умерли от коронавируса, заразились почти 6,2 тысячи человек, а на центральной площади собрались сотни горожан, чтобы посмотреть на салют; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Коронавирусом заразились ещё 92 человека

Такие данные 2 июля привёл региональный оперштаб. За всё время эпидемии в регионе выявили 6177 случаев инфицирования. Среди пациентов 370 детей. Выздоровели 3714 человек.

Скончались ещё двое

По данным штаба, это мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек. В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

Сотни новосибирцев собрались посмотреть на салют

Жители города вышли на площадь Ленина сегодня ночью. Там праздновали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Впрочем, нарушением это считать теперь вряд ли можно — с 1 июля отменена всеобщая самоизоляция. Полюбоваться самыми яркими залпами можно в материале Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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