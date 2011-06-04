Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 3 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

В Новосибирской области – снова четыре смерти за сутки; выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области составило 6282. С начала пандемии в регионе скончались 105 больных с COVID-19.

105 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области за минувшие сутки. С начала пандемии СOVID-19 выявлен у 6 282 человек, среди которых 373 ребёнка.

В стационарах области скончались ещё четыре пациента. Это 60-летний мужчина и женщины в возрасте 65, 73 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 389. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

С начала пандемии в регионе провели 215 026 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1062 жителя региона, 26 056 человек сняты с меднаблюдения.

Как уточнили в оперативном штабе, из 6 282 заразившихся 3 852 пациента уже полностью вылечились.

Напомним, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Новосибирская область оказалась лидером в СФО по показателю летальности.