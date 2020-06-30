Коронавирус в России: последние новости к 4 июля – гибель отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, очаг инфекции в Тюменском кардиодиспансере, продление ограничений в Курской области

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org

Минздрав России рекомендовал матерям с коронавирусом продолжать грудное вскармливание, в Курской области продлили карантинные ограничения, в Тюменском кардиодиспансере зафиксировали вспышку COVID-2019; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 718 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 667 883 человека.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 667 883 6 718 9 859 437 893 МОСКВА 223 530 659 3 904 154 839 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 58 491 298 928 37 398 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24 990 263 1 272 19 495

Смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, умер 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзана Кадырова в своём telegram-канале.

В конце апреля тренера госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Махачкалы. В СМИ отмечалось, что Нурмагомедова неправильно лечили. Спустя некоторое время писали о его переводе в московскую больницу, в которой он впал в кому. После стало известно, что у него начались осложнения из-за пневмонии: образовался тромб, случился инсульт. Отцу чемпиона провели операцию на сердце. 19 июня сообщалось, что Абдулманапу Нурмагомедов удалось победить коронавирус, но спустя несколько дней его сын отметил, что он все равно находится в тяжёлом состоянии.

Рекомендации минздрава для недавно родивших

Минздрав России рекомендовал матерям с диагностированным коронавирусом сохранять грудное вскармливание младенцев. В методических документах учреждения отмечается, что новорождённых необходимо исследовать на возбудителя и изолировать.

Также специалисты посоветовали регулярно обрабатывать детские игрушки следующим способом: нагревать до 56 градусов в течение получаса с применением 70% спирта, хлорсодержащих дезинфицирующих средств или ультрафиолетового излучения.

Очаг коронавируса в Тюменском кардиодиспансере

В Тюменском кардиологическом научном центре коронавирус выявили у пяти человек. Среди заболевших — сотрудник учреждения и четверо пациентов. Случаи инфицирования обнаружены в кардиологических отделениях №1 и №2. Всех заболевших поместили в отдельные монобоксы.

Круг контактных лиц находится под медицинским наблюдением. В центре провели дезинфекцию, усилили противоэпидемические меры.

Продление ограничений в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился продлить карантинные ограничения до 19 июля. В регионе не будут работать ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, массажные салоны, бани, бассейны. В общественных местах и в транспорте необходимо носить маски.

До этого кафе, ресторанам и косметических кабинетам в регионе разрешили открыться с 6 июля. Площадь заведений общепита при этом должна быть более 100 кв. м. Также возобновят работу стоматологические клиники, а в Курской областной клинической больнице начнут принимать плановых пациентов.

Напомним, 3 июля в Кузбассе отменили самоизоляцию для въезжающих в регион.