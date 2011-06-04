Кузбасс стал лидером по числу новых заражений ВИЧ-инфекцией

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Кемеровская область заняла первое место в антирейтинге по росту заражения ВИЧ; также высокие показатели отмечены в Иркутской области и Пермском крае.

Минздрав России подвёл статистику по регионам о числе новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией из расчёта на 100 тысяч населения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сборник министерства.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано Кемеровской и Иркутской областях, в Пермском крае, наименьшее – в Чечне, Дагестане и Калмыкии.

«Число пациентов со впервые в жизни установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" в Российской Федерации на 100 тысяч соответствующего населения: Кемеровская область – 164,3, Пермский край – 132,8, Иркутская область – 130,1», – говорится в сборнике.

В наиболее благополучных с точки зрения заражения населения ВИЧ регионах следующие показатели: в республике Калмыкия – 8,4, Дагестане – 8,7, Чеченской республике – 9.

Всего в 2019 году ВИЧ-инфекцией заразились 80 124 человека, средний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 54,6 случая.

Напомним, 29 июня новосибирский минздрав объяснил дефицит препарата от ВИЧ в городе.