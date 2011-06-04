Ландшафт такой, потерпите: мэр Новосибирска объяснил затопление города после дождя

Фото Анастасии Смирновой, из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Затопление площади Труда после сильного дождя в Новосибирске связано с особенностями ландшафта; по оценке мэра Анатолия Локтя, коллекторы справились с задачей – вода ушла за 20 минут.

Ситуацию со скоплением воды на площади Труда после сильнейшего ливня в четверг, 2 июля, прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам градоначальника, затопление обусловлено особенностями рельефа местности, однако «ливнёвки» сработали качественно, потоки довольно быстро ушли под землю.

«Площадь Труда – самое низкое место в Ленинском районе, поэтому вся вода туда уходит. Но во вчерашней ситуации большой проблемы я не увидел – буквально за 15-20 минут канализация справилась, воды уже не было», – рассказал глава сибирской столицы в ходе традиционного «Часа прессы» 3 июля.

Локоть уточнил, что на место сразу были направлены бригады специалистов, которые следили за ситуацией.

«Они готовы были в случае чего убрать металлические решётки, чтобы вода уходила ещё быстрее. Но сам факт того, что за 20 минут проблема потеряла актуальность, говорит о том, что система была почищена и готова к работе», – добавил он.

Как уже писал Сиб.фм, 2 июля после 30-минутного ливня не только традиционно затапливаемая площадь Труда, но и многие районы Новосибирска буквально ушли под воду.

На Первомайке вода поднялась так высоко, что затопила фруктовый киоск. Вода скрывала колёса автомобилей. Новосибирцы в соцсетях делились снимками из разных мест города. К примеру, около остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» провалился асфальт, а на улице Троллейной затопило трамвайные пути.

Напомним, 2 июля на Новосибирск обрушился сильнейший ливень.