Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири
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Три региона России лидируют по количеству жителей, страдающих ожирением; всего в стране почти полмиллиона человек, страдающих избыточным весом.
Свыше 500 тысяч жителей России имеют диагноз «ожирение». Больше всего таких граждан – в трёх регионах страны, это Новгородская и Ленинградская области, а также Алтайский край. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России.
Как отмечается в сборнике, «зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7».
«Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 517 357 человек с ожирением», – пишет «РИА Новости». Это примерно на 70 тысяч больше, чем годом ранее.
Напомним, ранее учёные заявили об опасности коронавируса для страдающих ожирением людей
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