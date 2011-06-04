Локоть попросил новосибирцев подсказать место установки стелы «Город трудовой доблести»
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников
После присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» в городе должна появиться стела; мэр предложил новосибирцам выбрать место.
Новосибирску присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». В соответствии с указом президента это предполагает установку на территории специальной стелы.
«Обращаюсь к новосибирцам с просьбой предлагать места, где могла бы появиться такая стела», – сказал Локоть на еженедельной встрече с журналистами.
Локоть отметил, что решение пока не принято.
Напомним, в Новосибирске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» прошёл салют.
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