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Локоть попросил новосибирцев подсказать место установки стелы «Город трудовой доблести»

сегодня 13:11

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

После присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» в городе должна появиться стела; мэр предложил новосибирцам выбрать место.

Новосибирску присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». В соответствии с указом президента это предполагает установку на территории специальной стелы.

«Обращаюсь к новосибирцам с просьбой предлагать места, где могла бы появиться такая стела», – сказал Локоть на еженедельной встрече с журналистами.

Локоть отметил, что решение пока не принято.

Напомним, в Новосибирске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» прошёл салют.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск
город трудовой доблести

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