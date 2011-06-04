Лучше нет красоты, чем вода с высоты: где посмотреть ближайшие к Новосибирску водопады

Фото Сиб.фм, сайт must-see.top и из открытых источников

На территории Новосибирской области даже в режиме самоизоляции есть где отдохнуть; Сиб.фм показывает самые красивые и близкие к столице Сибири водопады.

Ищете, куда поехать на выходные? Хочется гор и водопадов, но деньги закончились, а базы Алтая просят значительно больше, чем в прошлом году? А зачем куда-то ехать? Водопады найдутся и на территории Новосибирской области! Не верите? Смотрите обзор Сиб.фм.

Где искать

Большинство водопадов Новосибирской области – рукотворны. Это значит, что их создал человек. По умыслу или вовсе без него.

Сосредоточены эти природные достопримечательности в нескольких районах – Искитимском, Тогучинском и Маслянинском. Не так далеко от областного центра, как Республика Алтай. Однако всем, кто собрался в путешествие, сразу сообщим, никакой инфраструктуры на водопадах Новосибирской области нет. Удобства – в кустах, сон в палатке, умывание, собственно, в водопаде.

В числе самых известных новосибирских водопадов – Бучиловский, Беловский, Карпысакский и Суенгинский.

Карпысакский водопад

Карпысакский, пожалуй, самый популярный и облагороженный водопад Новосибирской области. Расположен он в Тогучинском районе, рядом с селом Карпысак.

По сути это плотина на реке Буготак. Высота потока около пяти метров. В сильные морозы Карпысакский водопад может замерзать.

Беловский водопад

Ещё один популярный у жителей и гостей региона – Беловский водопад. Он расположен на территории Искитимского района. Про него после посещения прекрасно написала наша читательница Оксана Смирнова (не буду выбрасывать из песни слова).









«Водопад находится у села Белово, в Искитимском районе. Звучит вроде недалеко, но из Нска до него добираться около двух часов на машине, плюс пешочком минут 40, если хочешь убить машину хоть наполовину, а не полностью. Всё из-за ужасной дороги. Проезд к водопаду через Линёво. И там начинается жесть – не просто плохая дорога, а дорога в огромных ямах метр на метр шириной и сантиметров 30 в глубину. Отрезок в несколько километров ехали на маршрутке со скоростью пешехода. Пассажиры в "Газели" подпрыгивали до потолка и визжали. Экскурсовод, как бы извиняясь, сказала: "Ну здесь как построили всё в 1974 году, так ничего и не менялось"».

После авто путешествия, если вы, конечно, не на тракторе, придётся километра четыре прогуляться.

«Сам водопад красивый, напоминает водопады в горах Алтая – кругом лес, поляны... Недавно водосток от водопада кто-то перекрыл камнями – получилось и красиво, и глубина появилась. Ближе в водопаду можно и покупаться, и поплавать», – рассказала Оксана, и сразу же предупредила всех девушек, – «Купальники надевайте сразу. В районе водопада переодеться негде. Никакой инфраструктуры вблизи не предусмотрено».

Водопад Бучило

Бучило находится на территории Искитимского района, на окраине посёлка Легостаево. Происхождение берёт от реки Талушки в месте выхода скальных пород. Раньше здесь работала мини-электростанция. Высота водопада – 5 метров. В верхней части имеется небольшая пещера. В реке много рыбы, в том числе краснокнижный хариус. К водопаду проложена популярная экологическая тропа протяжённостью более километра.

Никоновский водопад

Достаточно крупный водопад с мощным водным потоком особенно красив в весенний период. Расположен в Маслянинском районе, в лесу, имеет природное происхождение. Вода стремится вниз с высоты 10 метров по скальным породам и создаёт небольшое озеро.

Суенгинский каскад

Расположен на золотоносной реке Суенге, в 2 километрах от одноимённого посёлка в Маслянинском районе.

Раньше на месте водопада была ГЭС. Водопад представляет собой пенный каскад из нескольких порогов со сливами до 1,5 метра каждый.

Стеклянный водопад

Ещё одна водная достопримечательность Новосибирской области – Медведский водопад. Расположен в Искитимском районе. Относится к типу «Вуаль» и представляет собой весьма эффектное зрелище. Неслучайно второе название водопада – Стеклянный.

А ещё в Новосибирской области есть Бурановский водопад в Черепановском районе, Васинский в Тогучинском, Прямской в Маслянинском, Караканский в Ордынском, водопад на Родихе, Рощинский и Сизевский в Искитиме, Успенский в Мошково и Кабанишка в Тогучине.





















А чего вы ещё не знаете про Новосибирскую область? Читайте Сиб.фм, расскажем!

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