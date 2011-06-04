«Матч ТВ» объявил комментаторов на 26 тур Российской Премьер-лиги

Фото предоставлено телеканалом «Матч ТВ»

Популярный спортивный телеканал озвучил имена тех, чьи голоса будут сопровождать футбольные трансляции; очередные игры пройдут в Краснодаре.

4 и 5 июля состоятся игры 26 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. По итогам может досрочно определиться чемпион. При определённом раскладе питерский «Зенит» может оформить титул в Краснодаре.

Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, экспертами – Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Четыре игры предстоящего тура эксклюзивно покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Как сообщили представители телеканала, в настоящий момент «Зенит» опережает ближайшего преследователя на 11 очков и может выиграть второй подряд титул уже в воскресенье. Для этого нужно, чтобы сошлись два условия: «Локомотив» днем ранее потерял дома очки в матче против «Сочи», а сами петербуржцы обыграли на выезде «Краснодар». Если все так и случится, то это будет самое раннее чемпионство в 21 веке. За последние 20 лет еще никто не оформлял чемпионство за 4 тура до финиша сезона.

Встреча первого круга между «сине-бело-голубыми» и «быками» в городе на Неве завершилась вничью 1:1. Причем авторами обоих голов стали игроки «Зенита»: Дуглас Сантос забил в свои ворота, а Артем Дзюба в компенсированное время – в чужие.

В соцсетях продолжается акция #ЯнаМатче в рамках которой пользователи выкладывают видео, о том, как они поддерживают свою команду дома (скандирование, песни, плакаты, баннеры, символика, и т.д.). Из этого контента каждую неделю будет создан ролик для трансляции в эфире «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на стадионах.

Пользователи приложения «МАТЧ!» вновь получат возможность высказать своё мнение об игре и задать вопросы экспертам. В 19:45 в приложении заработает чат канала, самые яркие и аргументированные комментарии из которого появятся в студии до и после матча.

Расписание трансляций матчей 26 тура (указано московское время):

4 июля

16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Динамо» – «Арсенал», комментаторы Артем Шмельков и Семен Зигаев

18:20 «Матч ТВ», «Спартак» – «Тамбов», комментаторы Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин

18:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Крылья Советов» – «Ростов», комментаторы Константин Генич и Дмитрий Петров

20:25 «Матч ТВ», «Локомотив» – «Сочи», комментаторы Тимур Журавель и Александр Аксенов

20:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ахмат» – ЦСКА, комментатор Денис Казанский

5 июля

16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» – «Урал», комментаторы Роман Трушечкин и Артем Кочешев

18:25 «Матч ТВ», «Рубин» – «Оренбург», комментаторы Роман Нагучев и Роман Титов

20:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Краснодар» – «Зенит», комментаторы Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян.