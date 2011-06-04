Матрёшку высотой меньше миллиметра создал новосибирский Левша

Фото со страницы Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин изготовил матрёшку высотой всего 0,2 миллиметра; работа претендует на включение в Книгу рекордов России.

Матрёшку высотой 0,2 миллиметра сделал новосибирский мастер Владимир Анискин. После получения официального заключения о размерах работы экземпляр может быть включён в Книгу рекордов России. Об этом создатель матрёшки сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Матрёшка, несмотря на свою супер-миниатюрность, выглядит почти как стандартная – те же формы и та же расцветка. С той лишь разницей, что крохотная поделка умещается на торце конского волоса.

«Некоторое время назад подал заявку "Самая маленькая матрёшка" в Книгу рекордов России. Скоро ожидаю решения по ней», – написал Анискин.

Напомним, ранее новосибирский Левша начал работу над миниатюрными копиями монет времён Николая II .