Мошенничество на 40 миллионов: задержана чиновница федерального министерства

Фото с сайта Минобрнауки

Замглавы Минобрнауки задержали по подозрению в мошенничестве; чиновницу обвиняют в хищении 40 миллионов рублей.

По подозрению в мошенничестве задержаны два чиновника Министерства образования и науки. Об этом 3 июля сообщает МВД РФ. По данным источников ТАСС, одна из задержанных — замминистра Марина Лукашевич.

«В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров <...> на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме», — сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, чиновница связана с мошенничеством. Озвучена сумма в 40 миллионов рублей. В ближайшее время Тверской суд Москвы изберёт Лукашевич меру пресечения.

Напомним, в конце июня в Бердске задержали адвоката по подозрению в мошенничестве.