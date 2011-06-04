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Начали и сразу отложили: в Новосибирске стартовал резонансный суд по делу о гибели журналиста Антона Лучанского

сегодня 14:33

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео Сиб.фм

В Новосибирске сегодня должны были начать рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели журналиста Антона Лучанского; однако заседание закончилось через несколько минут.

В Калининском районном суде Новосибирска сегодня, 3 июля, должно было начаться рассмотрение резонансного дела о гибели известного новосибирского журналиста и телеведущего Антона Лучанского.

Однако первое судебное заседание длилось буквально несколько минут. В суд не явился адвокат подсудимого.

Защитник семьи Антона Лучанского Павел Яровой настоял на том, чтобы заседание перенесли.

Антон Лучанский погиб под колёсами «Мерседеса» на улице Богдана Хмельницкого 30 марта.

Антон возвращался с работы, доехал на трамвае до своей остановки «Стадион "Сибирь"» и шагнул из трамвая на проезжую часть (так оборудованы остановки на Богдашке). В этот момент по улице нёсся автомобиль «Мерседес». Антон пытался отойти назад, но было слишком поздно.

Напомним, виновник аварии Никита Лазьков признал свою вину.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

суд,
Новосибирск
Антон Лучанский

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