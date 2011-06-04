«Недавно ребёнок чуть не упал»: пешеходный мост через реку под Новосибирском разрушается с каждым днём

Фото предоставлено общественной организацией «Гражданский патруль»

Пешеходный мост через реку в селе Верх-Каргат пришёл в аварийное состояние; местные жители боятся за детей, которые скоро будут добираться по мосту в школу.

В селе Верх-Каргат Новосибирской области пришёл в аварийное состояние мост, который находится в ста метрах от местной школы. Доски у сооружения давно сгнили, но, несмотря на это, конструкцию не ремонтируют. Жители рассказали о проблеме активистам общественной организации «Гражданский патруль».

По словам каргатцев, по этому мосту люди ходят в магазины, на почту и детский сад.

«Мост высокий, дети по нему каждый день ходят в школу и детсад с одного берега на другой. Весной вода поднимается до самого моста, ходить по нему страшно. Недавно ребёнок чуть не упал, после чего низ моста забили досками. Недавно повесили табличку, что мост аварийный, но ремонтировать его не собираются, там уже трос оторвался и висит над рекой», – рассказала «Гражданскому патрулю» местная жительница Марина Алелекова.

Как уточнили местные жители, в селе два моста: аварийный для пешеходов и обычный, по которому движется транспорт, но он расположен в километре от остановки и ходить к нему неудобно.

Многие опасаются, что когда начнутся занятия, дети будут пренебрегать правилами безопасности и сократят путь до школы, а там недалеко и до трагедии.

«"Гражданский патруль" обратился в администрацию Верх-Каргатского сельсовета с просьбой проверить состояние моста и привести его в надлежащее состояние. По нашим данным, возник вопрос с правовой принадлежностью моста, непонятно, кто отвечает за его ремонт. Пока в школах не идут занятия, мост можно привести в порядок, чтобы не случилось беды», – прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, ранее активисты «Гражданского патруля» рассказали о ФАПе в селе под Новосибирском, где медучреждение соседствует с наркопритоном.