«Никакие службы к нам не приехали!»: ливень затопил квартиру в Новосибирске

Фото ВК «Инцидент Новосибирск»

Житель Новосибирска рассказал, что его квартиру затопило из-за мощного ливня; по словам собеседников, подобное происходит при каждом сильном дожде.

Квартиру затопило из-за сильного ливня в Первомайском районе Новосибирска. Кадры последствий дождя 2 июля в редакцию Сиб.фм прислал читатель. По словам собеседника, инцидент произошёл в доме №3 по улице Тельмана. На записи видно, что пол по всей площади залит водой.

Как рассказал Сиб.фм собеседник, с подобной ситуацией он сталкивается не в первый раз. Вероятно, причина может быть в строительстве здания неподалёку. Там не предусмотрена ливневая канализация, утверждает источник.

«Рядом строят детский сад и из-за неправильной планировки заливает подвальное помещение первого этажа. Почти по колено всё в воде каждый раз. Вся мебель, конечно же, приходит в негодность. Были обращения в мэрию, управляющую компанию, звонили в 051. Сегодня во время потопа вообще никакие службы не приехали! Дождь закончился, вода ушла и всё», — заявляет собеседник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в нескольких районах города произошло подтопление из-за кратковременного дождя. Стихия обнажила проблемы некоторых участков, где были самые серьёзные потопы. К таким относятся Первомайский район и площадь Труда.

Напомним, сегодня Сиб.фм публиковал последствия потопа в Первомайском районе.