Никаких больше утренников: Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в детсадах и школах

Фото Pixabay/Густаво Зырянов Сиб.фм

Роспотребнадзор заявил о новых рекомендациях в связи с эпидемией коронавируса; любые школьные и детские праздники под запретом.

Массовые мероприятия в детских садах и школах запрещены до конца года. С таким заявлением 3 июля выступил Роспотребнадзор. Под запрет попадают любые школьные и детские праздники.

Также Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределами своего региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске, как и во всей России, начался первый этап сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники подтвердили свои знания по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Напомним, в Омске накануне начали принимать детей в школы не по прописке.